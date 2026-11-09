71-летний Лев XIV проводит масштабное турне по трём странам, в рамках которого запланировано 50 мероприятий (Фото: REUTERS/Яра Нарди)

Папа Римский Лев XIV во время визита в Аргентину отслужил мессу под открытым небом в Буэнос-Айресе, собравшую рекордные 2,5 миллиона человек. Это самое массовое мероприятие его 12-дневного турне по Южной Америке и крупнейшее собрание верующих за время его понтификата.

Как пишет Reuters, аргентинцы на несколько километров заполнили проспект Либертадор, размахивая бело-желтыми флагами Ватикана и собираясь у защитных барьеров, чтобы увидеть понтифика. Это было самое массовое событие в ходе 12-дневной поездки Папы Римского по странам Южной Америки, а также крупнейшее мероприятие за 18 месяцев его понтификата.

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Понтифик проезжал мимо толпы в открытом папамобиле. По улице раздавались крики «Слава Папе Льву»!

В своей проповеди Лев XIV сказал, что рад видеть католиков в регионе, который долгое время был оплотом Католической церкви, но в последние годы она теряет здесь верующих из-за быстрого распространения евангелических протестантских общин.

«Мне доставляет радость праздновать вместе с вами. Мой визит на эту аргентинскую землю позволил мне увидеть на ваших лицах энтузиазм вашей веры», — сказал Папа.

71-летний Лев XIV совершает масштабное турне по трем странам, в рамках которого запланировано 50 мероприятий. Поездка происходит менее чем через месяц после операции по поводу рака лёгких.

Перед прибытием в Аргентину в воскресенье понтифик посетил Уругвай. В среду он отправится в Перу, а 17 ноября вернётся в Рим.

Первый Папа Римский, родившийся в США, десятилетиями работал миссионером в Перу. В Ватикане назвали это турне, одно из самых напряжённых зарубежных папских турне за последние десятилетия, возвращением домой.

Папа Римский не посещал Аргентину, большинство населения которой исповедует католицизм, с 1987 года.

Лев XIV стал влиятельной фигурой на международной арене, критикуя то, что он считает несостоятельностью мировых лидеров. Во время турне он призвал страны Южной Америки демонстрировать пример регионального сотрудничества и терпеливой дипломатии вместо конфликтов.

В воскресенье понтифик обратился к президенту Аргентины Хавьеру Милею, которого считают близким союзником президента США Дональда Трампа.

Он призвал Милея, проводящего политику жесткой экономии, не забывать о самых бедных аргентинцах. Эту политику Католическая церковь резко критиковала из-за сокращения социальных услуг.

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Кроме того, Папа предостерег Милея, известного своими громкими и эмоциональными заявлениями, что лидеры должны осторожно подбирать слова и осознавать пределы собственной власти.

Во время мессы в понедельник понтифик обратил внимание на трудности, с которыми сталкиваются аргентинские семьи.

По его словам, они сталкиваются с нестабильностью, социальными трудностями, нестабильной занятостью, насилием в семье, болезненными разводами и зависимостями, которые разрушают будущее молодежи и наносят ущерб семейным отношениям.

Перед мессой в понедельник Лев XIV посетил центр помощи людям с инвалидностью на южной окраине Буэнос-Айреса. Там также собрались тысячи людей, надеявшихся увидеть понтифика.

В своей речи Лев XIV отметил, что такие центры несут важный посыл для общества, которое зачастую руководствуется исключительно стремлением к экономическому успеху.

Прогресс страны измеряется также тем, насколько она принимает всех людей с инвалидностью и особыми потребностями, — сказал понтифик.

Предыдущий рекорд по количеству участников мероприятия за время понтификата Льва XIV был установлен в июне во время его визита в Испанию. Тогда на мессу в Мадриде пришло около 1,2 миллиона человек.