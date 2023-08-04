Папа римский во время встречи с украинцами извинился за неспособность повлиять на войну в Украине 4 августа, 13:00 Папа Римский во время встречи с украинцами извинился за неспособность повлиять на войну в Украине (Фото:УГКЦ)

В пятницу, 4 августа, Папа римский Франциск во время встречи с украинской молодежью в Лиссабоне попросил прощения за свою неспособность повлиять на войну в Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы УГКЦ.

Отмечается, что во время встречи с Папой римским молодежь из Украинской греко-католической и Римско-католической церквей в Апостольской нунциатуре рассказала «о своих ранах, сожалениях и войне в Украине».

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Украинцы подарили ему символические подарки — сноп пшеницы, каравай и зарваницкую воду и отметили, что сегодня в Украине существует опасность погибнуть не только от российских ракет и пуль, но и от голода.

«Эти подарки стали символом страждущей Украины: хлеб, который враг уничтожает, вода, в которой в Украине нуждается много людей, — десятки ее тонн прислали в регионы нашей страны, пострадавшие из-за массированных вражеских атак», — говорится в сообщении УГКЦ.

Сообщается, что среди делегации была священническая семья. Папе также передали обломки ракет, которые упали во двор церкви в Бериславе на Херсонщине, и рассказали, что их храм стал пристанищем для нескольких тысяч человек.

«Эта встреча была очень эмоциональная. Папа внимательно слушал и вглядывался, вытирал слезы украинской молодежи, которая пришла рассказать ему правду о войне, о том, что Россия разрушает жизнь в Украине. Папа Франциск очень коротко говорил, уверяя в своей молитве за Украину. Также Святейший Отец попросил у молодежи прощения за свою неспособность сделать что-то большее, подчеркивая, что зло очень жестокое», — отметил участник этой встречи, заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам молодежи УГКЦ Роман Демуш.

2 августа Папа римский Франциск выразил сомнения в правильности действий Европы для обеспечения мира в Украине и во всем мире. Он считает, что западные страны не показывают «креативные пути» для окончания российской агрессии.

Он также осудил рост инвестиций в производство оружия, отметив, что это приводит к «истощению аутентичного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния».

Ранее Папа римский осудил выход России из Черноморской зерновой инициативы и массированные воздушные удары по украинской зерновой инфраструктуре в портах.