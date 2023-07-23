Папа римский предложил патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту — росСМИ 23 июля, 19:38 Папа Римский (Фото:REUTERS/Ремо Казилли)

Папа римский Франциск предлагает встретиться с российским патриархом Кириллом Гундяевым в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится на дозаправку на пути в Монголию или обратно.

Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает российское издание ТАСС, ссылаясь на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова в Telegram.

Он отметил, что провел личный разговор с понтификом.



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Севастьянов отметил, что первая встреча патриарха Кирилла и Папы римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому сейчас можно провести аналогичную встречу.



Также российские СМИ отмечают, что Папа римский Франциск совершит апостольский визит в Монголию с 31 августа по 4 сентября.