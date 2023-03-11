Без Москвы никак. Папа Римский назвал условие визита в Киев 11 марта, 20:38 Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Папа Римский Франциск заявил, что готов приехать в Киев, но только при условии, что после этого обязательно посетит Москву.

Об этом он заявил в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

«Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при поездке и в Москву. Я буду или в обоих местах, или ни в одном», — сказал Папа, отметив, что для него поездка в российскую столицу сейчас «невозможна».

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Франциск подчеркнул, что считает очень маловероятной встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Ватикане в будущем, но это вполне может произойти в другом городе.

Он также рассказал, что предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Ватикан для аудиенции.

«В конце концов, он отложил ее после начала бомбардировок и сказал, что не отменяет ее, а откладывает до момента, когда сможет путешествовать за границу», — отметил Папа Римский.

По словам Франциска, не следует исключать того, что в силу своих особенностей российскую агрессию против Украины завтра можно будет считать геноцидом.