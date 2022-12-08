Папа римский заплакал во время молитвы, говоря об Украине 8 декабря, 19:43 Папа римский в Риме 8 декабря (Фото:Vatican Media/Handout via REUTERS)

Папа римский Франциск заплакал, когда упомянул о страданиях украинцев во время молитвы к Деве Марии в четверг, 8 декабря, на Испанской площади в Риме. Об этом сообщает Rai News.

После слов об украинском народе голос понтифика задрожал и он сделал паузу, а на площади раздались аплодисменты. Затем папа продолжил и сказал, что верующие давно просят у Господа мира.



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«Вместо этого я должен представить тебе мольбы детей, пожилых, матерей, отцов и молодых людей этой мученической земли. Но на самом деле мы знаем, что Ты с ними и со всеми страждущими, равно как Ты была у креста Твоего Сына… Глядя на Тебя, безгрешную, мы можем дальше верить и надеяться, что любовь побеждает ненависть, истина побеждает ложь, прощение побеждает обиду, мир побеждает войну. Да будет так», — сказал он.

Накануне мэр Львова Андрей Садовый передал папе Франциску деревянный крест с осколком российской ракеты, который достали из тела 13-летней девочки.