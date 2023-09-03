Папа Римский призвал к Монгольскому миру на Земле 3 сентября, 11:08 Папа Римский Франциск на церемонии встречи с президентом Монголии на площади Сухэ-Батор в Улан-Баторе, Монголия, 2 сентября 2023 года (Фото:REUTERS / Carlos Garcia Rawlins)

Папа Римский Франциск во время своего визита в Монголию похвалил Монгольскую империю и призвал к Монгольскому миру на Земле.

В своей речи, полный текст которой публикует пресс-служба Ватикана, Папа поздравил местных жителей с 860-й годовщиной рождения Чингисхана, основавшего Монгольскую империю.

Видео дня

Понтифик отметил, что способность империи на протяжении веков «удерживать такие далекие и разнообразные земли» свидетельствует о «удивительной способности видеть выдающиеся качества народов, живших на этой огромной территории, и ставить эти качества на службу общему развитию».

«Эту модель следует ценить и заново предложить в наше время. Дай Бог, чтобы сегодня на этой Земле, опустошенной бесчисленными конфликтами, с уважением к международному праву произошло восстановление того, что когда-то было Pax Mongolica, а именно — отсутствием конфликтов… Пусть же темные облака войны развеются, сметенные твердым стремлением к всемирному братству, в котором напряженность решается путем встреч и диалога», — сказал Франциск.

В конце августа Папа Римский в выступлении перед российской католической молодежью призвал своих слушателей «не забывать о наследии своей великой, просвещенной империи», назвав имена Петра Первого и Екатерины Второй.

Это вызвало возмущение у украинской стороны. В МИД Украины назвали его слова империалистической пропагандой, которой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен городов и сел.

Читайте также: Кирилл Говорун Что на самом деле сказал Папа Римский россиянам

Представитель Ватикана в Украине заявил, что «решительно отвергает вышеупомянутые интерпретации, поскольку папа Франциск никогда не призывал к империалистическим идеям» и является их «критиком».



В Ватикане заверили, что Франциск не превозносил империализм в своем обращении, а лишь хотел «поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии».

