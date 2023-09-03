«Какой папа, такой и папамобиль». В сети отреагировали на обложку польского еженедельника Wprost с изображением Франциска 3 сентября, 20:27 Папа Римский Франциск (Фото:ANTONIO PEDRO SANTOS/Pool via REUTERS)

Редакция польского еженедельника WRPOST обнародовала обложку будущего номера, на которой изображен папа римский Франциск. В соцсетях отреагировали резкими комментариями в адрес понтифика за его высказывания.

Соответствующее фото редакция еженедельника опубликовала в соцсети X (Twitter) в воскресенье, 3 сентября.

Одной из ключевых тем издания являются скандальные высказывания понтифика относительно русской «великой культуры» времен Петра I и Екатерины II.

Видео дня

Фото: TygodnikWPROST/Twitter

Пользователи соцсетей начали реагировали соответствующими комментариями на обложку еженедельника.

Фото: Twitter

«Какой папа, такой и папамобиль», — написал пользователь Kargul.

Фото: Twitter

Также к комментариям присоединились украинцы. Одна из пользовательниц прямо написала в адрес аккаунта понтифика: «Прочитайте, пожалуйста, о судьбе католической церкви в Российской империи».

Фото: Twitter

28 августа папа римский Франциск в одной из своих речей заговорил о «величии» Российской империи и призвал граждан страны-агрессора «не забывать о наследии».

На его слова отреагировали в МИД Украины. Представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил, что «такой же империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел».

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на слова понтифика. Он похвалил папу римского за «знание российской истории» и добавил, что «это очень хорошо».

29 августа глава Украинской греко-католической церкви Святослав отреагировал на заявления папы римского и добавил, что ждет объяснений от Ватикана относительно слов понтифика.

Позже представитель святого престола Маттео Бруни сказал, что папа римский Франциск «не превозносил империализм в своем обращении», а хотел «поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии».

30 августа МИД Литвы пригласил представителя Ватикана в Литве для беседы из-за высказываний папы римского Франциска в Санкт-Петербурге, в которых он восхвалял «величие» Российской империи.