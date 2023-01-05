Новый прецедент в истории католицизма. Сегодня в Ватикане похоронят Бенедикта XVI, мессу отслужит действующий папа Франциск 5 января, 07:40 В Ватикане три дня прощались с Бенедиктом XVI (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Сегодня, 5 января, в Ватикане похоронят Бенедикта XVI — папу римского, который почти десять лет назад отказался от папского престола из-за ухудшения здоровья. Он умер 31 декабря в возрасте 95 лет.

Похороны Бенедикта XVI — беспрецедентный случай в истории католической церкви, поскольку понтифик стал первым за почти 600 лет папой римским, который добровольно ушел со своего поста досрочно вместо служения до конца жизни.

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Таким образом, действующий папа Франциск будет свидетелем похорон своего предшественника, что также является необычным. Именно он отслужит заупокойную мессу по Бенедикту XVI, которая назначена на 9:30 по римскому времени и состоится в соборе Святого Петра в Ватикане.

После церемонии тело умершего понтифика, согласно его последней воле, захоронят в гроте под алтарной частью этого же собора, где был также похоронен Иоанн Павел II (до того, как гроб с его телом в 2011 году эксгумировали для церемонии беатификации).

Бенедикт XVI завещал, чтобы его похороны были простыми, однако в пресс-службе Ватикана сообщили, что в ходе церемонии ему воздадут почести, практически равнозначные похоронам действующего папы. Среди таких деталей — использование трех гробов для захоронения.

Вечером 4 января тело папы с соблюдением специального обряда поместили в гроб из кипарисового дерева, куда положили ряд значимых вещей. Это специальный документ («rogito») в металлическом цилиндре, описывающий итоги его понтификата; епископский паллий папы (элемент литургического облачения папы римского в виде узкой ленты с шестью вышитыми крестами, надевается на грудь), а также памятные монеты и медали, отчеканенные во время его папства).

Затем во время похорон кипарисовый гроб поместят в цинковый, который, в свою очередь, опустят в деревянный ящик.

Бенедикта XVI предадут земле после трехдневного публичного прощания, когда его тело находилось в соборе Святого Петра и было открыто для воздаяния последних почестей всем желающим. Лишь за первые два дня этой церемонии, к вечеру 3 января, через собор прошли более 135 000 человек.

Настоящее имя умершего папы — Йозеф Рацингер. Он родился в 1927 году в Германии и после своего ухода с престола в 2013 году (в возрасте 86 лет) носил титул Papa Emeritus (папа римский на покое). С тех пор Бенедикт XVI жил в монастыре Mater Ecclesiae, расположенном на территории Ватикана, где и умер 31 декабря 2022 года.