Папа Римский в Пасхальной речи призвал к миру в Украине

Папа Римский Франциск вспомнил Украину в традиционном Пасхальном послании Urbi et Orbi (Граду и миру) на площади Святого Петра в Риме, сообщает Радио Ватикана.

"Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - сказал Папа Франциск.

Понтифик также помолился о Сирии, Южном Судане, Йемене, Демократической Республике Конго и призвал к диалогу на Корейском полуострове.

В воскресенье, 1 апреля, когда христиане празднуют Воскресение Христово по Григорианскому календарю, на площади Святого Петра собрались тысячи людей.

Напомним, 28 января Папа Римский Франциск встретился с украинской общиной в соборе Святой Софии в Риме.