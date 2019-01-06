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Папа Римский поздравил с Рождеством христиан, празднующих его по юлианскому календарю

Сегодня, 16:39
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Посылаю свои искренние и братские приветствия как знак общности между всеми нами, христианами - Франциск

Папа Римский Франциск поздравил христиан, отмечающих Рождество по юлианскому календарю.

Об этом сообщает Vatican News.

"Некоторые восточные Церкви, католические и православные, придерживающиеся юлианского календаря, празднуют завтра Рождество. Посылаю им свои искренние и братские приветствия как знак общности между всеми нами, христианами, что признаем Иисуса Господом и Спасителем. Всем им благодатного Рождества", - сказал он.

Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей празднуют Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю. Такое решение было принято на Эфесском соборе 431 года и позже утверждено Константинополем.

Целый ряд православных церквей и часть греко-католиков празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю (по так называемому «старому стилю»), что соответствует 7 января современного григорианского календаря.

Точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна и не указывается в Священном Писании. Вычисление, положенное в основу нашей эры, было сделано в 525 году римским монахом, папским архивариусом Дионисием Малым, который руководствовался данными Хронографического сборника за 354 год. Дальнейшие исследования показали, что Иисус родился на 5 или 6 лет раньше, чем считалось.

Теги:   Рождество Ватикан Папа римский

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