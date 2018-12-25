Папа Римский поздравил мир с Рождеством и упомянул в послании Украину Сегодня, 15:59 416 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский Франциск пожелал Украине мира

Папа Римский Франциск обратился с ежегодным традиционным посланием Urbi et Orbi по случаю Католического Рождества к миру и упомянул Украину, пишет Vatican News.

"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает", - сказал он.

Папа Римский добавил, что только с миром, который уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан.

Кроме Украины, в рождественском послании понтифик попросил у Бога мира для Сирии, Йемена, Венесуэлы, Никарагуа, а также завершения конфликтов в Африке и на Корейском полуострове.

Напомним, в 2017 году Католическое Рождество стало государственным праздником и официальным выходным днем в стране.