Папа Римский поздравил мир с Рождеством и упомянул в послании Украину
Папа Римский Франциск обратился с ежегодным традиционным посланием Urbi et Orbi по случаю Католического Рождества к миру и упомянул Украину, пишет Vatican News.
"Пусть же Господь, который рождается, принесет облегчение дорогой Украине, которая с нетерпением хочет заново вернуть прочный мир, который все еще запаздывает", - сказал он.
Папа Римский добавил, что только с миром, который уважает права каждого народа, страна сможет подняться после понесенных страданий и восстановить достойные жизненные условия для своих граждан.
Кроме Украины, в рождественском послании понтифик попросил у Бога мира для Сирии, Йемена, Венесуэлы, Никарагуа, а также завершения конфликтов в Африке и на Корейском полуострове.
Напомним, в 2017 году Католическое Рождество стало государственным праздником и официальным выходным днем в стране.