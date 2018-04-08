Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда со светлым праздником Пасхи, который они отмечают в воскресенье, 8 апреля.
Об этом сообщает Радио Ватикана.
"Приношу самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам Восточных Церквей, которые сегодня празднуют Пасху согласно юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, живущие в особо трудных обстоятельствах", - сказал Папа Римский.
Ранее Порошенко поздравил украинский с Пасхой.
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