Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда со светлым праздником Пасхи, который они отмечают в воскресенье, 8 апреля.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

"Приношу самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам Восточных Церквей, которые сегодня празднуют Пасху согласно юлианскому календарю. Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, живущие в особо трудных обстоятельствах", - сказал Папа Римский.

Ранее Порошенко поздравил украинский с Пасхой.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове