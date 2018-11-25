Папа Римский помолился за жертв Голодомора в Украине

Папа Римский Франциск 25 ноября, во время воскресного обращения к верующим, вспомнил о жертвах Голодомора 1932-1933 годов, передает Голос Америки.
"Голодомор - ужасный голод, спровоцированный советским режимом, повлекший миллионы жертв. Пусть раны прошлого станут для всех призывом к тому, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Давайте помолимся за эту дорогую страну и за мир, к которому они так стремятся", - сказал понтифик во время обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.
Напомним, 24 ноября в Украине отмечали 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов.
Смотрите также
- Зажги свечу. Украинцы почтили память жертв Голодомора – фото
- Украинский крестьянин в своем дневнике рассказывает о предпосылках Голодомора и самой трагедии
- Путин, как и Сталин, понимает угрозы сильной Украины, - канадский сенатор о Голодоморе
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования