Папа Римский помолился за жертв Голодомора в Украине

Папа Римский Франциск 25 ноября, во время воскресного обращения к верующим, вспомнил о жертвах Голодомора 1932-1933 годов, передает Голос Америки.

"Голодомор - ужасный голод, спровоцированный советским режимом, повлекший миллионы жертв. Пусть раны прошлого станут для всех призывом к тому, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Давайте помолимся за эту дорогую страну и за мир, к которому они так стремятся", - сказал понтифик во время обращения к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.

Напомним, 24 ноября в Украине отмечали 85-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов.

Смотрите также