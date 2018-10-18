Папа Римский ответил на приглашение лидера КНДР

Папа Римский Франциск готов посетить Северную Корею, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

По словам южнокорейского президента, Франциск ожидает от северокорейского лидера Ким Чен Ына официального приглашения, передает AFP.

"Если придет приглашение, я обязательно отвечу на него, и я могу отправиться [в КНДР]", - процитировал Мун Чжэ Ин заявление понтифика после переговоров в Ватикане.

Президент Южной Кореи отметил, что кратко проинформировал Папу Римского о своем визите в Пхеньян в сентябре, когда Ким Чен Ын "выразил желание пригласить Папу в свою страну".

Напомним, что глава северокорейского режима Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян Папу Римского Франциска.