20 июня 2018, среда

Папа Римский назвал аморальной политику США по разделению семей мигрантов

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Популизм это не ответ на миграционный вопрос, заявил Папа Римский

Популизм это не ответ на миграционный вопрос, заявил Папа Римский

Папа Римский Франциск раскритиковал политику администрации президента США Дональда Трампа, которая разделяет семьи мигрантов на границе с Мексикой.

В разговоре с Reuters Папа Римский заявил, что поддерживает слова американских епископов, которые назвали разделение детей и родителей "противоречащим нашим католическим ценностям" и "аморальным".

"Это непросто, но популизм - это не решение", - сказал он.

Понтифик раскритиковал миграционную политику нулевой толерантности, в рамках которой власти США планируют подвергнуть уголовному преследованию всех иммигрантов, задержанных во время незаконного пересечения границы с Мексикой, помещая взрослых людей в тюрьмы, а их детей - в государственные приюты.

Он сказал, что популисты "создают психоз" в отношении иммиграции в тот момент, когда стареющее европейское общество переживает "великую демографическую зиму" и нуждается в большем числе мигрантов.

По его словам, без иммиграции Европа "станет пустой".

 В США обостряется дискуссия вокруг развода семей нелегальных мигрантов.

С 19 апреля по 31 мая из-за политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

 В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

В Министерстве внутренней безопасности США отказались извиняться за реализацию миграционной политики, которая приводит к разделению детей и родителей.

Южную границу США в основном пересекают граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора. Неблагополучная внутренняя обстановка в этих странах дает им право на международную защиту.

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