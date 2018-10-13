13 октября 2018, суббота

Папа Франциск лишил сана двух чилийских епископов, которых обвиняют в педофилии

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Папа Франциск

Папа Франциск

Папа Франциск лишил духовного сана двух чилийских епископов, которых обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Об этом сообщает АР.

"Папа Франциск в субботу (13 октября, - ред.) лишил сана еще двух чилийских епископов, обвиняемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними", - говорится в сообщении.

Действия Папы Римского связаны со скандалом в католической церкви Чили в связи с обвинениями против почти 80 местных священников в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

В августе 2018 года в Чили было открыто 119 дел о преступлениях на сексуальной почве, подозреваемыми в которых являются священнослужители и другие связанные с церковью лица.

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