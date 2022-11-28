«Не обязательно называть имя и фамилию». Папа римский рассказал, почему не хочет прямо критиковать Россию и Путина 28 ноября, 19:14 Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск заявил, что не называет прямо Россию и кремлевского диктатора Владимира Путина, осуждая полномасштабную войну против Украины, потому что «это вполне понятно».

Как сообщает Vatican News, в ходе интервью иезуитскому журналу Америка понтифика попросили объяснить свою позицию в отношении вторжения РФ в Украину украинцам, американцам и всем, кто поддерживает Украину.



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«Когда я говорю об Украине, то говорю о народе-мученике. Если существует мученический народ, то существует тот, кто его мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что получаю много информации о жестокости вторгнувшихся войск. В целом самыми жестокими являются, пожалуй, те, кто из России, но не принадлежит к русской традиции, например, чеченцы, буряты и так далее. Безусловно, напало российское государство. Это вполне очевидно. Иногда я стараюсь не конкретизировать, чтобы не обидеть, а скорее осудить в целом, хотя хорошо известно, кого я осуждаю. Но мне не обязательно называть имя и фамилию», — утверждает папа.



По словам папы римского, на второй день полномасштабной войны он пришел в российское посольство и попросил передать главе российского режима, что он «готов поехать при условии, что он [Путин] даст мне окошко для переговоров». Понтифик добавил, что глава МИД России Сергей Лавров ответил ему «вежливым письмом», из которого он понял, что «пока в этом нет необходимости».

Глава Святого престола также сказал, что работает над получением списков пленных военных и гражданских, передает их российскому правительству, и «ответ всегда был позитивным».

«Я также думал поехать, но решил: если я поеду, то и в Москву, и в Киев, а не в одну столицу. И я никогда не давал повода думать, что я прикрываю агрессию. Здесь, в этом зале, я три или четыре раза принимал правительственную делегацию из Украины. И мы работаем вместе», — добавил папа Франциск.

Он утверждает, что не называет имени Владимира Путина, «потому что это не нужно, это уже известно».