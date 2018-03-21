Панамские офшоры: в Греции задержали россиянку, причастную к убийству журналистки на Мальте

Журналистку, которая писала о панамских офшорах, убили в октябре 2017 года

Во вторник, 20 марта, греческая полиция задержала гражданку РФ, которая была объявлена в розыск в связи с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая писала о панамских офшорах.

Об этом передает ВВС.

Мария Ефимова, которая ранее работала в мальтийском банке Pilatus Bank, сама пришла в отделение полиции и заявила, что ее жизни грозит опасность.

Ордеры на арест россиянки выдали власти Мальты и Кипра.

Напомним, прокуратура Мальты предъявила обвинение трем лицам по подозрению в убийстве журналистки, среди них - двое братьев. Все они отвергли свою вину.

Полицейские считают, что один из братьев отправил SMS-сообщение после сигнала от другого брата, который наблюдал за авто журналистки.

Катер, о котором идет речь, был конфискован.

Напомним, 16 октября на Мальте неизвестные взорвали автомобиль журналистки Дафне Каруаны Галиции, которая была соавтором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers. В результате взрыва 53-летняя журналистка погибла, обломки машины и ее останки разбросало по всей округе.

Правительство Мальты сообщило, что готово выплатить вознаграждение в размере миллион евро тому, кто предоставит информацию об убийстве журналистки.

В своем последнем расследовании журналистка исследовала возможной причастности мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.