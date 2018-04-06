Панама и Венесуэла разрывают экономические связи и высылают послов из-за обвинений в отмывании денег

Венесуэла объявила о разрыве торгово-экономических отношений с компаниями и физлицами Панамы из-за подозрений в отмывании денег и коррупции.

Как сообщает Reuters, среди тех, кто по мнению правительства Венесуэлы был замешан в масштабной коррупции, упоминается президент Панамы Хуан Карлос Варела и несколько десятков членов Кабмина и других высокопоставленных чиновников.

В документе говорится, что данные лица "представляют немедленную угрозу финансовой системе Венесуэлы, стабильности в стране, а также суверенитету и экономической независимости венесуэльцев".

Кроме того, Венесуэла на 90 дней закрыла небо для панамской авиакомпании Сора.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как Панама объявила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и еще около 50 чиновников лицами, которые несут "серьезный риск" финансированию терроризма и занимаются отмыванием средств.

Страны также объявили о взаимной высылке послов.

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил, что страна вызвала посла в Панаме для консультаций. Это стало ответом на аналогичные действия Панамы.