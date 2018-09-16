Палестинец напал с ножом на израильтянина в супермаркете на юг от Иерусалима

На Западном берегу реки Иордан в Гуш-Эционе к югу от Иерусалима палестинец напал с ножом и смертельно ранил израильтянина, сообщает Reuters.

По данным израильской полиции, удар ножом пришелся в спину, после чего вооруженный пистолетом гражданский, который находился рядом, выстрелил и тяжело ранил злоумышленника. Последний пытался бежать, но вскоре упал на землю. Палестинец находился в розыске у израильской полиции.

45-летний израильтянин от тяжелого ранения скончался в больнице.

Армия обороны Израиля назвала нападение терактом.

Напомним, в конце июля нападение с ножом стало причиной возобновления беспорядков в секторе Газа. Палестинец ворвался в нелегальное израильское поселение на Западном Берегу реки Иордан и напал с ножом на жителей. Из-за этого погиб один израильтянин, еще двое получили ранения.