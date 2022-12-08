Палата представителей США поддержала рекордный оборонный бюджет с 800 млн долларов для Украины 8 декабря, 22:39 Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Палата представителей США в четверг, 8 декабря, поддержала выделение 858 миллиардов долларов на финансирование обороны страны в следующем финансовом году.

Как сообщает CNN, закон о национальной обороне на 2023 финансовый год поддержали 350 членов Палаты, 80 голосовали против. Теперь документ должен принять Сенат, после чего его направят на подписание президенту США Джо Байдену.



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Законопроект предусматривает повышение зарплаты военнослужащим на 4,6%, включает положения об укреплении обороноспособности США в воздухе и на суше — в частности, деньги на закупку истребителей F-35 и разработку нового оружия.



Агентство Reuters пишет, что законопроект обеспечивает выделение не менее 800 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности, а также укрепление Тайваня на фоне его напряженных отношений с Китаем. Рекордный объем оборонного бюджета на 45 млрд долларов превышает предложенный Байденом и «является результатом многомесячных переговоров между демократами и республиканцами в Палате представителей и Сенате».

Ранее президент США попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.



Запрос включает $21,7 млрд на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 млрд на гуманитарную помощь и поддержку работы украинского правительства, $900 млн на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев и $626 млн на ядерную безопасность. Запрос администрации Байдена также предусматривает выделение $9,25 млрд на подготовку к возможному всплеску COVID-19.