Четыре раза не смогли выбрать спикера. Байден прокомментировал проблемы республиканцев в Палате представителей 4 января, 21:04 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден в среду, 4 января, отреагировал на происходящее в Палате представителей, где республиканец Кевин Маккарти после нескольких попыток не смог набрать достаточно голосов и стать спикером. Об этом сообщает CNN.

«По-моему, унизительно, что это продолжается так долго… Это не очень хорошо выглядит. Это США, и я надеюсь, они соберутся», — сказал Байден журналистам.



В среду республиканец Кевин Маккарти потерпел поражение при четвертой попытке получить пост спикера — ряд его однопартийцев поддержали республиканца Байрона Дональдса. Во время четвертого тура голосования 212 членов Палаты поддержали демократа Хакима Джеффриса, 201 — Маккарти, 20 — Дональдса. Для избрания Маккарти нужно 217 голосов.

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Маккарти — первый за 100 лет человек, который не смог получить место спикера Палаты при первом голосовании. В январе 2023 года Палата представителей перешла под контроль республиканцев, которые получили 222 места из 434 на промежуточных выборах.