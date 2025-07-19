Палата представителей отклонила поправку, которая предусматривала запрет на выделение помощи Украине из оборонного бюджета США

Палата представителей проголосовала за законопроект о выделении 832 миллиардов долларов на оборонные программы в 2026 финансовом году (Фото: REUTERS/Tom Brenner)

Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала законопроект о выделении 832 миллиардов долларов на оборонные программы в 2026 финансовом году и отклонила поправку, которая запрещала использовать средства для Украины .

Об этом сообщил конгрессмен от Республиканской партии Дон Бейкон.

«Против» поправки № 116 проголосовало 353 законодателя, «за» — 76. Для принятия законов нужно не менее 218 голосов из 435.

Реклама

Таким образом, проект бюджета, включая возможность выделять средства на поддержку Украины, сохранился. Теперь законопроект передается в Сенат, где могут быть внесены изменения, после чего его направят на подпись президенту США.

Издание The Hill пишет, что принятый законопроект предусматривает выделение примерно 832 миллиардов долларов на финансирование оборонных программ на 2026 финансовый год.

Отмечается, что принятый законопроект увеличит финансирование военнослужащих, резерва и Национальной гвардии США на 6,6 миллиарда долларов по сравнению с текущим уровнем, до общей суммы в 189 миллиардов долларов. Он также предусматривает увеличение базового денежного обеспечения военнослужащих на 3,8 процента.

Еще 174 миллиардов долларов будет выделено на закупки, что на 6,5 миллиардов долларов больше текущего уровня, а также 283 миллиардов долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание, что примерно на 7 миллиардов долларов меньше уровня 2025 года.

17 июля конгрессвумен Маржори Тейлор Грин предложила поправку № 116 к оборонному бюджету США, которая предусматривала полный запрет на использование средств Министерства обороны для оказания помощи Украине.

Эта поправка означала, что ни один доллар из бюджета Пентагона не мог бы быть направлен на оружие, обучение или любую другую поддержку Украины — даже косвенно, через союзников или международные программы.