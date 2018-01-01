Пакистан отреагировал на внесение в черный список стран-нарушителей религиозных свобод Сегодня, 09:31 4 Цей матеріал також доступний українською В Пакистане раскритиковали решение США о внесении страны в список нарушителей религиозных свобод

Министерство иностранных дел Пакистана назвало решение США о внесении в черный список стран-нарушителей религиозных свободы односторонним и политически мотивированным.

Как сообщает AP со ссылкой на заявления властей, независимая Национальная комиссия по правам человека рассмотрела проблемы, связанные с нарушениями прав меньшинств.

В МИД Пакистана подчеркнули, что правительство в стране с мусульманским большинством сделало защиту меньшинств приоритетом.

"Пакистан не нуждается в советах отдельных стран по защите прав своих меньшинств", - добавили там.

Ранее Госдеп США внес Пакистан в черный список стран, в которых систематически нарушают религиозные свободы граждан. Помимо Пакистана, в черный список внесли Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Судан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан.

Напомним, накануне Пакистан всколыхнула история христианки Асии Биби, которую обвинили в оскорблении пророка Мухаммада. Девушка провела восемь лет под угрозой смертной казни. Верховный суд Пакистана отменил приговор судов низших инстанций. Это спровоцировало многочисленные акции исламистов, которые требовали казнить Биби.

Семья Асии Биби решила просить убежища в США, а адвокат вылетел в Италию из-за угроз.

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