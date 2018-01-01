Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
Яна Седова
Диагноз, который боятся услышать все
Тарас Березовец
Франция уже сдает. Как победить Россию онлайн
Олег Шама
"Условия в Швеции нас не устраивают"

Пакистан отреагировал на внесение в черный список стран-нарушителей религиозных свобод

Сегодня, 09:31
4
Цей матеріал також доступний українською

В Пакистане раскритиковали решение США о внесении страны в список нарушителей религиозных свобод

Министерство иностранных дел Пакистана назвало решение США о внесении в черный список стран-нарушителей религиозных свободы односторонним и политически мотивированным.

Как сообщает AP со ссылкой на заявления властей, независимая Национальная комиссия по правам человека рассмотрела проблемы, связанные с нарушениями прав меньшинств.

В МИД Пакистана подчеркнули, что правительство в стране с мусульманским большинством сделало защиту меньшинств приоритетом.

"Пакистан не нуждается в советах отдельных стран по защите прав своих меньшинств", - добавили там.

Ранее Госдеп США внес Пакистан в черный список стран, в которых систематически нарушают религиозные свободы граждан. Помимо Пакистана, в черный список внесли Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Судан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан.

Напомним, накануне Пакистан всколыхнула история христианки Асии Биби, которую обвинили в оскорблении пророка Мухаммада. Девушка провела восемь лет под угрозой смертной казни. Верховный суд Пакистана отменил приговор судов низших инстанций. Это спровоцировало многочисленные акции исламистов, которые требовали казнить Биби.

Семья Асии Биби решила просить убежища в США, а адвокат вылетел в Италию из-за угроз.

Смотрите также

Теги:   Черный список Религия Пакистан США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 08:01

article_img
Трамп: В случае моего импичмента народ США взбунтуется

Читайте также

Кино

Сегодня, 04:46

article_img
Умер сценарист популярного сериала Баффи-истребительница вампиров
Страны

Сегодня, 02:43

article_img
Порноактрису Сторми Дэниелс обязали выплатить $293 тысячи Трампу
Футбол

Сегодня, 01:53

article_img
Накормили эмоциями. Реакция соцсетей на матч Ливерпуль - Наполи

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Ежедневно вечером вам будет приходить подборка лучших материалов за день

Подписаться