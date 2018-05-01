Падший демон. Известный политолог рассказала, как в российской политике сейчас относятся к Суркову

Шевцова: Попытка Суркова напомнить о себе была встречена с повсеместным сарказмом

Профессор политологии Лилия Шевцова, именитый специалист по американско-российским отношениям и сотрудник британского аналитического центра Chatham рассказала в интервью НВ, как в российской политике сейчас относятся к помощнику Путина Владиславу Суркову, который неофициально руководит от имени Кремля террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

По ее словам, недавно опубликованная статья Суркова о "геополитическом одиночестве" России - это "попытка напомнить о себе".

"И она встречена с повсеместным сарказмом, в том числе и внутри нынешнего российского политического класса, который также понимает, что это - “падший демон”, который хочет найти новую роль для себя", - рассказала Шевцова.

Она считает, что в статье "бывшего гуру политтехнологии" идет речь "не о политике Кремля, а скорее о самом Суркове".

"В преддверии кадровых изменений в Кремле он решил заявить о себе, но непонятно, вызовет ли это интерес к нему или, наоборот, раздражение Путина", - отметила политолог.

Напомним, 9 апреля 2018 года помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков опубликовал в журнале Россия в глобальной политике статью о геополитическом одиночестве РФ.

Читайте полный текст интервью с Лилией Шевцовой в свежем номере журнала Новое Время - №16 от 26 апреля 2018 года