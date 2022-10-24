Авиакатастрофа Су-30 в Иркутске: пилоты могли потерять сознание из-за азота 24 октября, 12:44 Авиакатастрофа в Иркутске произошла 23 октября (Фото:Сибирь.Реалии)

Причиной падения истребителя Су-30 на жилой сектор в российском Иркутске могла стать потеря пилотами сознания из-за остатка азота в кислородных баллонах.



Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, в пресс-службе следственного комитета РФ заявили, что рассматривают две основные версии авиакатастрофы: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования.

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В воскресенье, 23 октября, в российском Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом. Оба пилота погибли.