«Над толпой». Российские военные солгали о месте падения Су-30 в Калининградской области 12 августа, 18:41 Ранее обнародованная версия о падении Су-30 в безлюдной местности не соответствует действительности (Фото:скриншот из видео ENews112/Telegram)

В субботу, 12 августа, в Калининградской области разбился российский самолет Су-30, который, по версии военных РФ, «упал в безлюдной местности». На самом деле он летел прямо над толпой людей.

Об этом пишет издание Медиазона.

Медиа пишет, что вероятное место падения истребителя не совпадает с заявлением представителей Западного военного округа. По их заявлению, самолет «упал в безлюдную местность».

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СМИ подчеркивает, что несколько телеграм-каналов опубликовали видео с моментом падения самолета.

«На записях видно, как самолет пролетает над скоплением людей, а затем падает за деревьями», — резюмирует издание.

Ранее российское пропагандистское издание ТАСС сообщило, что в субботу, 12 августа, российский истребитель Су-30 упал в Калининградской области, оба пилота погибли.

Пресс-служба Западного военного округа заявила, что причиной катастрофы стала техническая неисправность истребителя.