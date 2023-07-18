Падение Су-25 в Ейске. Погиб командир штурмовой эскадрильи оккупантов — СМИ 18 июля, 00:45 Момент падения самолета в море в Ейске (Фото:Кадр из видео канала Осторожно, новости/Telegram)

В результате падения российского военного самолета Су-25 в море вблизи города Ейск погиб командир штурмовой эскадрильи оккупантов.

Об этом сообщает 24 канал.

Пилотом оказался 27-летний старший лейтенант, командир штурмовой эскадрильи Тимур Х. Более точной информации в данный момент нет.

17 июля в Краснодарском крае РФ упал российский штурмовик Су-25. Самолет упал в море вблизи Ейска, но пилот успел катапультироваться. Впоследствии он погиб.

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