Падение Су-25 в Ейске. Погиб командир штурмовой эскадрильи оккупантов — СМИ

18 июля, 00:45
Поделиться:
Момент падения самолета в море в Ейске (Фото:Кадр из видео канала Осторожно, новости/Telegram)

Момент падения самолета в море в Ейске (Фото:Кадр из видео канала Осторожно, новости/Telegram)

В результате падения российского военного самолета Су-25 в море вблизи города Ейск погиб командир штурмовой эскадрильи оккупантов.

Об этом сообщает 24 канал.

Пилотом оказался 27-летний старший лейтенант, командир штурмовой эскадрильи Тимур Х. Более точной информации в данный момент нет.

Читайте также:
«Я заснял, ха-ха»: появилось видео с моментом падения российского Су-25 в Краснодарском крае. Пилот не выжил

17 июля в Краснодарском крае РФ упал российский штурмовик Су-25. Самолет упал в море вблизи Ейска, но пилот успел катапультироваться. Впоследствии он погиб.

Видео дня

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Су-25

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X