Падение символа. В РФ из-за пожара с башни Ижевского оружейного завода рухнул шпиль - видео

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

Во вторник, 3 июля, в России в результате пожара в главном корпусе Ижевского оружейного завода с башни здания обрушился шпиль, который считался главным символом города.

Видео происшествия, было снято одним из очевидцев.

Как сообщили в местном МЧС, площадь пожара составила 10-15 кв. м, передает Интерфакс-Поволжье.

"В результате пожара никто не пострадал. В 13:56 он был потушен", - говорится в сообщении.

В то же время причины возгорания в историческом здании не уточняются.

Ранее сообщалось, что в России на заводе по производству ЗРК Бук обрушилась крыша.