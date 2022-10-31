Падение сбитой российской ракеты в Молдове: Кишинев не зафиксировал нарушение воздушного пространства 31 октября, 13:14 Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны сбитой российской ракетой (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova)

Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой, которую сбили силы ПВО Украины.



В сообщении ведомства на странице в Facebook говорится, что обломки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения.

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Инженеры Национальной армии Молдовы едут на место для обследования территории.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

