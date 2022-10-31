Падение сбитой российской ракеты в Молдове: Кишинев не зафиксировал нарушение воздушного пространства
Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны сбитой российской ракетой (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova)
Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой, которую сбили силы ПВО Украины.
В сообщении ведомства на странице в Facebook говорится, что обломки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения.
Инженеры Национальной армии Молдовы едут на место для обследования территории.
С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.
Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.
РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.