Падение сбитой российской ракеты в Молдове: Кишинев не зафиксировал нарушение воздушного пространства

31 октября, 13:14
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Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны сбитой российской ракетой (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova)

Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны сбитой российской ракетой (Фото:Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova)

Минобороны Молдовы не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны российской ракетой, которую сбили силы ПВО Украины.

В сообщении ведомства на странице в Facebook говорится, что обломки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой поверхности отражения.

Видео дня

Инженеры Национальной армии Молдовы едут на место для обследования территории.

https://www.youtube.com/watch?v=0h4zTZLYNaQ

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской, Черновицкой и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

https://www.youtube.com/watch?v=Zru8rr0k-Ic
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Молдова Ракета Война России против Украины

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