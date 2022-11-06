Падение самолета в озеро Виктория. Погибли по меньшей мере 19 человек, спасли 26

6 ноября, 18:15
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Погибли 19 пассажиров танзанийского самолета, упавшего в озеро Виктория (Фото:REUTERS/Stringer)

Погибли 19 пассажиров танзанийского самолета, упавшего в озеро Виктория (Фото:REUTERS/Stringer)

По меньшей мере 19 человек, находившихся на борту упавшего в озеро Виктория танзанийского пассажирского самолета ATR 42−500, погибли. Еще 26 человек удалось спасти.

Об этом сообщает BBC.

О судьбе других пока не сообщается. На борту самолета находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. Также сообщается, что на борту находился ребенок.

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Отмечается, что спасатели и местные рыбаки еще пытаются спасти других, все еще находящихся в ловушке.

https://twitter.com/BBCBreaking/status/1589271212714246145

Самолет, вылетевший из столицы Танзании Дар-эс-Салама в город Мванзу, потерпел крушение при совершении промежуточной посадки в аэропорту города Букоба, расположенного на берегу озера Виктория. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий — в момент трагического события в районе была штормовая погода, шел сильный дождь.

https://twitter.com/ntvkenya/status/1589171854459166723
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крушение самолета Танзания Озеро

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