29 сентября 2018, суббота

Падение самолета в океан возле острова в Микронезии: авиакомпания заявила о пропаже одного пассажира

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Людей эвакуировали на берег на надувных лодках

Людей эвакуировали на берег на надувных лодках

В результате падения самолета при посадке на остров Чуук в Микронезии один пассажир пропал без вести.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Niugini, которая выполняла рейс.

По состоянию на утро субботу, 29 сентября, не могут найти одного мужчину.

Представители компании сотрудничают с местными органами власти, больницами и следствием.  С семьей пассажира пытаются связаться.

В компании также подтвердили, что все остальные пассажиры и члены экипажа спаслись. Шесть пассажиров находятся в одной из больниц Микронезии в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел при посадке рейса PX73 из Японии, который по какой-то причине не смог взять правильный курс на взлетно-посадочную полосу. Людей эвакуировали из самолета при помощи надувных лодок.

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