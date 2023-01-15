Авиакатастрофа в Непале. Около 30 человек смогли спасти, тела других пытаются достать из ущелья

15 января, 13:44
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Спасательная операция в Непале (Фото:REUTERS/Rohit Giri)

Спасательная операция в Непале (Фото:REUTERS/Rohit Giri)

В Непале в воскресенье, 15 января, на месте падения пассажирского самолета обнаружили выживших в авиакатастрофе людей. Известно о 30 спасенных, их доставили в больницу.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, сотни спасателей прочищали склон холма, где упал рейс Yeti Airlines с 72 людьми из столицы Катманду.

«Мы отправили 31 человека в больницу и все еще достаем тела 33 пассажиров из ущелья», — сказал представитель полиции Аджай Кэй Си, добавив, что спасателям было трудно добраться до места в ущелье между двумя холмами вблизи аэропорта туристического города.

Видео дня

https://twitter.com/ShirazHassan/status/1614509378781986817?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1614509378781986817%7Ctwgr%5Ec9abf15560a896779b831b96c1a2cfdf2aca83bb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2023%2F01%2F15%2F7384917%2F

По имеющимся данным, 53 пассажира — непальцы. В самолете находились пять индийцев, четыре россиянина и два корейца. Также среди пассажиров было по одному человеку из Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

База данных Aviation Safety Network показала, что эта катастрофа является самой большой по количеству жертв в Непале с 1992 года, когда Airbus A300 Pakistan International Airlines врезался в холмы на подлете в Катманду, тогда погибли все 167 человек на борту.

https://twitter.com/aerowanderer/status/1614511252017131522?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1614511252017131522%7Ctwgr%5Ec9abf15560a896779b831b96c1a2cfdf2aca83bb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2023%2F01%2F15%2F7384917%2F

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обновил информацию о том, были ли украинцы на борту этого самолета.

«По информации непальской стороны, украинцев не было на борту самолета, потерпевшего крушение на западе Непала», — написал он в Twitter.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1614580444044922880
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Авиакатастрофа Непал Спасение

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