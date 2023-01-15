Авиакатастрофа в Непале. Около 30 человек смогли спасти, тела других пытаются достать из ущелья 15 января, 13:44 Спасательная операция в Непале (Фото:REUTERS/Rohit Giri)

В Непале в воскресенье, 15 января, на месте падения пассажирского самолета обнаружили выживших в авиакатастрофе людей. Известно о 30 спасенных, их доставили в больницу.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, сотни спасателей прочищали склон холма, где упал рейс Yeti Airlines с 72 людьми из столицы Катманду.

«Мы отправили 31 человека в больницу и все еще достаем тела 33 пассажиров из ущелья», — сказал представитель полиции Аджай Кэй Си, добавив, что спасателям было трудно добраться до места в ущелье между двумя холмами вблизи аэропорта туристического города.

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По имеющимся данным, 53 пассажира — непальцы. В самолете находились пять индийцев, четыре россиянина и два корейца. Также среди пассажиров было по одному человеку из Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

База данных Aviation Safety Network показала, что эта катастрофа является самой большой по количеству жертв в Непале с 1992 года, когда Airbus A300 Pakistan International Airlines врезался в холмы на подлете в Катманду, тогда погибли все 167 человек на борту.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обновил информацию о том, были ли украинцы на борту этого самолета.

«По информации непальской стороны, украинцев не было на борту самолета, потерпевшего крушение на западе Непала», — написал он в Twitter.