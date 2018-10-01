01 октября 2018, понедельник

Падение самолета в лагуну в Микронезии: спасатели обнаружили тело пропавшего пассажира

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При падении самолета погиб один пассажир

При падении самолета погиб один пассажир

Спасатели обнаружили тело пассажира, погибшего в результате падения самолета во время посадки на остров Чуук в Микронезии на прошлой неделе.

В авиакомпании Air Niugini сообщили, что тело мужчины, считавшегося пропавшим без вести, было обнаружено дайверами во время поисковой операции в районе падения самолета в лагуне.

"Наша рабочая группа находится в контакте с семьей этого человека, и мы принимаем меры для репатриации его тела", - цитирует Reuters заявление президента авиакомпании.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании Air Niugini (Папуа-Новая Гвинея) упал в лагуну при посадке на остров Чуук в Микронезии.

Авиакомпания сразу после крушения заявила, что все 47 пассажиров и экипаж были благополучно эвакуированы. Позже в Air Niugini уточнили, что при падении самолета один пассажир пропал без вести.

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