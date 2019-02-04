Падение самолета на жилой дом в США: количество жертв возросло до пяти
В результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в городе Йорба-Линда штата Калифорния погибли пять человек.
По данным властей, среди погибших – пилот, а также двое мужчин и двое
женщин, которые находились в доме, сообщает телеканал ABC.
В результате падения самолета дом был серьезно поврежден.
По факту крушения воздушного судна Федеральное авиационное управление (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование.
Ранее сообщалось, что жертвами падения самолета стали два человека.