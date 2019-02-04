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Падение самолета на жилой дом в США: количество жертв возросло до пяти

Сегодня, 09:29
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OCFA PIO

Жертвами падения самолета на жилой дом стали пять человек

В результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в городе Йорба-Линда штата Калифорния погибли пять человек.

По данным властей, среди погибших – пилот, а также двое мужчин и двое женщин, которые находились в доме, сообщает телеканал ABC.

В результате падения самолета дом был серьезно поврежден.

По факту крушения воздушного судна Федеральное авиационное управление (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование.

Ранее сообщалось, что жертвами падения самолета стали два человека.

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