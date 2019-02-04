Падение самолета на жилой дом в США: количество жертв возросло до пяти Сегодня, 09:29 287 Цей матеріал також доступний українською OCFA PIO Жертвами падения самолета на жилой дом стали пять человек OCFA PIO

В результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в городе Йорба-Линда штата Калифорния погибли пять человек.

По данным властей, среди погибших – пилот, а также двое мужчин и двое женщин, которые находились в доме, сообщает телеканал ABC.



В результате падения самолета дом был серьезно поврежден.

По факту крушения воздушного судна Федеральное авиационное управление (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование.

Ранее сообщалось, что жертвами падения самолета стали два человека.