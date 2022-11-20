Трагедия в Пшеводуве. Следователи пока не установили место запуска упавшей ракеты в Польше — премьер 20 ноября, 20:20 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS)

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, по состоянию на воскресенье, 20 ноября, следствие еще окончательно не установило, откуда была запущена ракета, которая 15 ноября упала в польском селе Пшеводув возле границы с Украиной.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Во время пресс-конференции в Хельсинки главу польского правительства спросили о результатах расследования падения ракеты и о том, признает ли украинская сторона, что это была их ракета.

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«Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских», — подчеркнул премьер.

По словам Моравецкого, у следствия есть «доказательства из камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда запустили ракету».

«Нужно продолжать собирать доказательства, расследование будет продолжаться некоторое время», — добавил он.

Глава правительства также отметил, что его страна стремится к тому, чтобы расследование было полностью прозрачным, и украинские партнеры были уверены, что результаты будут доказаны.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинским ПВО.

В Белом доме сообщили, что нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также отмечал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.

Украинские эксперты были допущены на место падения ракеты в Пшеводуве 17 ноября. Результаты расследования могут быть известны в течение нескольких дней.