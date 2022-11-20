Падение ракеты в Пшеводуве. В Польше завершили обследование места взрыва возле границы с Украиной 20 ноября, 14:00 Работы на месте трагедии на следующий день: эксперты осматривают воронку рядом с перевернутым автомобилем (Фото:Polska Policja/Handout via REUTERS)

Польские службы завершили обследование места взрыва ракеты в селе Пшеводув возле границы с Украиной, в результате которого погибли два человека.



Об этом сообщило агентство PAP в воскресенье, 20 ноября.

После взрыва осталась большая воронка, рядом — металлические обломки грузовых весов, стоявших на месте инцидента. Вице-президент фермы Agrocom Федерико Виола рассказал, что рядом с ними было небольшое здание, где работники обычно оформляли документы, — оно уничтожено.

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По состоянию на утро в селе уже нет следователей и экспертов, работавших возле воронки, а также полицейских, стоявших на въезде в населенный пункт.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.



Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

В Белом доме сообщили, что у них нет причин сомневаться в предварительных выводах Польши, но подчеркнули, что полную ответственность за гибель двух граждан Польши несет Россия независимо от результатов расследования.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской. Он также подчеркивал, что украинские специалисты должны участвовать в расследовании падения ракеты и получить доступ к месту взрыва и всем данным.



Украинских экспертов допустили на место падения ракеты в Пшеводуве 17 ноября. Результаты расследования могут стать известны в течение нескольких дней.