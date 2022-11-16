Удар путинской войны. Фоторепортаж с места падения ракеты в польском Пшеводуве
Воронка на месте удара ракеты (Фото:REUTERS)
К польскому селу Пшеводув, население которого не превышает 500 человек, сегодня приковано внимание всего мира: вечером 15 ноября во время массированного обстрела Украины Россией здесь упала ракета, убив двух человек.
Оба погибших — граждане Польши. Также сообщается о разрушениях сельськозозяйственной техники и построек на территории фермерского хозяйства, куда упала ракета. Сейчас расследованием трагедии и обстоятельств падения ракеты занимаются польские правоохранители и международные экспертные группы.
Согласно предварительной информации, которой располагают США и страны НАТО, на территории фермерского предприятия в Пшеводуве, вероятно, упала ракета С-300 российского производства. 16 ноября президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщили о наличии свидетельств того, что ракета могла быть выпущена украинской системой ПВО, чтобы сбить российские крылатые ракеты. Согласно сообщениям СМИ, о таких же предвартельных оценках США Джо Байден сообщил лидерам G7 в ходе экстренной встречи на Бали.
Даже с учетом этой информации НАТО, США и страны G7 заняли консолидированную позицию: трагедии не произошло бы без массированного удара РФ, поэтому ее первопричиной является развязанная Россией война.
Украина, в свою очередь, выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. «Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО. Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Минобороны Украины и Государственной пограничной службы Украины», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
А спикер Воздушных сил Юрий Игнат, заявил, что ВС Украины готовы максимально способствовать расследованию.
НВ собрал фотографии с места падения ракеты в польском Пшеводуве.
Последствия падения ракеты и ее обломки
Работы на месте трагедии на следующий день: эксперты осматривают воронку рядом с перевернутым автомобилем на месте взрыва
Столб дым в месте падения ракеты.