Удар путинской войны. Фоторепортаж с места падения ракеты в польском Пшеводуве 16 ноября, 16:47 Сюжет Воронка на месте удара ракеты (Фото:REUTERS)

К польскому селу Пшеводув, население которого не превышает 500 человек, сегодня приковано внимание всего мира: вечером 15 ноября во время массированного обстрела Украины Россией здесь упала ракета, убив двух человек.

Оба погибших — граждане Польши. Также сообщается о разрушениях сельськозозяйственной техники и построек на территории фермерского хозяйства, куда упала ракета. Сейчас расследованием трагедии и обстоятельств падения ракеты занимаются польские правоохранители и международные экспертные группы.

Видео дня

Согласно предварительной информации, которой располагают США и страны НАТО, на территории фермерского предприятия в Пшеводуве, вероятно, упала ракета С-300 российского производства. 16 ноября президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщили о наличии свидетельств того, что ракета могла быть выпущена украинской системой ПВО, чтобы сбить российские крылатые ракеты. Согласно сообщениям СМИ, о таких же предвартельных оценках США Джо Байден сообщил лидерам G7 в ходе экстренной встречи на Бали.

Даже с учетом этой информации НАТО, США и страны G7 заняли консолидированную позицию: трагедии не произошло бы без массированного удара РФ, поэтому ее первопричиной является развязанная Россией война.

Украина, в свою очередь, выступила за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. «Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Ожидаем от партнеров информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет о ракете украинской ПВО. Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Минобороны Украины и Государственной пограничной службы Украины», — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

А спикер Воздушных сил Юрий Игнат, заявил, что ВС Украины готовы максимально способствовать расследованию.

Инфографика: НВ

НВ собрал фотографии с места падения ракеты в польском Пшеводуве.

Последствия падения ракеты и ее обломки

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Работы на месте трагедии на следующий день: эксперты осматривают воронку рядом с перевернутым автомобилем на месте взрыва

Фото: Polska Policja/Handout via REUTERS

Столб дым в месте падения ракеты.

Фото: Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via REUTERS

Фото: Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via REUTERS

Польские полицейские и СМИ на месте трагедии вечером 15 ноября

Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

30-летний поляк Матеуш Зуб, чьи коллеги погибли вследствие падения ракеты, и житель Пшеводува

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Сотрудники правоохранительных органов Польши и экспертных групп на месте инцидента в Пшеводуве 16 ноября

Фото: . Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl

Фото: Reuters/ Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Фото: REUTERS/Kacper Pempel