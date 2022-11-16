«Ошибки на войне бывают». Польский журналист объяснил, как на его родине восприняли инцидент с ракетой на границе с Украиной 16 ноября, 17:15 Эксклюзив НВ Падение ракеты в Пшеводуве — первый трагический инцидент этой войны за пределами Украины и на территории страны НАТО. (Фото:Pawel Wodzynski/East News)

Польское общество пока отреагировало на события под поселком Пшеводув спокойствием и солидарностью.

Ракеты, которые во время массированного российского обстрела Украины и на фоне встречи G20 на Бали, упали на территорию Польши вечером 15 ноября и убили двух человек, должны были повлечь за собой огромный международный скандал. Ведь первые сообщения украинских и польских официальных представителей указывали, что это была атака России. И это стало первым случаем удара по территории страны НАТО в этой войне. К тому же Польша — одна из самых ярых союзниц Украины перед лицом российской военной агрессии.

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Но позже президент США Джо Байден, а за ним и генсек НАТО Йенс Столтенберг вместе с польским премьером Анджеем Дудой начали указывать на другое: произошедший досадный случайный инцидент, и, похоже, на поселок Пшеводув под Люблином упали ракеты украинского ПВО , которыми ВСУ именно пытались отразить самую большую воздушную атаку со стороны россиян. Западные партнеры теперь официально заявляют, что все равно продолжат поддерживать Украину и считают, что виновной в трагедии Россия, которая развязала полномасштабную войну.

Чтобы понять, как польское общество восприняло трагические события в Пшеводуве, НВ побеседовало с Михалом Потоцким, журналистом Dziennik Gazeta Prawna. Далее – его прямая речь:

Большая часть польского общества ожидает результатов расследования трагедии, вызванной падением ракеты. Американцы сегодня сказали, что это все-таки была украинская ракета ПВО.

Трудно сказать, как реагирует на это польское общество. Но по реакции соцсетей видно, что большой паники нет. Есть обеспокоенность и понимание: это следующий признак того, что эта война у наших границ — очень близкая, и она угрожает и Польше.

Люди не считают, что для Польши возникла угроза обстрелов или вторжения. Люди не готовятся ни к чему необычному — очередей на бензоколонках и в магазинах нет.

Пока польские политики ведут себя достаточно конструктивно. Первыми были призывы к солидарности с Украиной, ставшей жертвой массированного обстрела, призывы к спокойствию и всестороннему расследованию ситуации. Эта тема даже не стала объектом привычной внутриполитической борьбы в Польше, и это успех. Это также показывает, что все стараются как можно аккуратнее и правильнее отнестись к произошедшим событиям. Единственное, что можно было лучше коммуницировать ситуацию, потому что в первые часы информации от нашей власти было мало.

Я не думаю, что если расследование обнаружит, что упавшая на территорию Польши ракета - украинская, это изменит отношение поляков к украинцам, Украине и войне. Но это будет зависеть также и от того, как конкретно отреагируют Польша и Украина – официальная Варшава и официальный Киев.

Если это действительно была украинская ракета, все понимают: на войне так бывает. Все в Польше к тому же хорошо понимают, кто агрессор, а кто жертва. У вас есть право на оборону, а такие ошибки на войне бывают. Это, к сожалению, жертвы « дружественного огня». Но было бы хорошо, если бы украинское государство на это отреагировало: чтобы были официальные извинения, возможно, помощь семьям погибших. Это не только человечно, но и отобрало бы аргументы у тех маргинальных пророссийских сил, которые есть в Польше. Сейчас они вполне могут давить на то, что мы должны как-то кардинально менять нашу политику в отношении Украины.

Пока что маргиналы, которые после трагедии вчера призывали к пересмотру политики по Украине, выглядят как тролли и боты, связанные с российской пропагандой. Даже от радикально правых партий мы не слышим заявлений против Украины.

Есть такой польский публицист Войчех Якубик, который говорит, что реакцией на такие события со стороны общества должны быть спокойствие, солидарность и санкции. Мне кажется, первые два качества сегодня польское общество демонстрирует.