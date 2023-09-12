В Румынии напротив украинского Измаила начали строить укрытие

12 сентября, 20:32
Поделиться:
Падение российского дрона на территории Румынии (Фото:Олег Николенко/Facebook)

Падение российского дрона на территории Румынии (Фото:Олег Николенко/Facebook)

В Румынии начинают строительство укрытий для жителей села на берегу Дуная, которые оказались под угрозой из-за постоянных обстрелов Россией украинских портов на другом берегу.

Об этом сообщает Digi24.

Так, на территории общины Чаталкиой заметили большое количество военных и грузовики со стройматериалами.

Сначала со ссылкой на источники в армии сообщали, что это может быть связано со строительством укрытий для жителей села Плауру, вблизи которого обнаружили обломки двух российских дронов.

Видео дня

Читайте также:
Бывший директор ЦРУ объяснил, почему НАТО не отвечает на взрыв шахеда в Румынии

На прошлой неделе Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение о строительстве укрытий для жителей сел над Дунаем и о направлении уведомлений в случае угрозы.

Впоследствии в Министерстве национальной обороны объявили, что в Плауру начинают строительство двух укрытий для населения, в работах задействованы около 50 военных и 20 единиц техники. Для стен используют бетонные конструкции. Укрытия будут размером 9,6 на 2 метра и высотой 1,5 метра. Непосредственно в Плауру проживает лишь несколько десятков человек.

Падение российских дронов в Румынии: что известно

В ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала юг Одесской области дронами.

В МИД Украины со ссылкой на пограничников заявили, что российские дроны упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Однако в Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли эту информацию», а также заявили, что атаки РФ не представляли прямой угрозы территории страны.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что Украина располагает фотодоказательствами падения российских дронов в Румынии.

6 сентября министр нацобороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны.

В тот же день Бухарест сообщил об инциденте НАТО. Президент страны Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО в заявлении выразили «решительную солидарность» с Румынией. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.

9 сентября в Румынии были обнаружены фрагменты еще одного беспилотника, похожего на те, что используются российской армией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Румыния

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X