«На нас никто не нападает». Премьер Румынии призвал успокоить население после очередного падения обломков дронов в стране 13 сентября, 15:02 Марчел Чолаку (Фото:Кадр из видео/Digi 24)

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал успокоить население и подчеркнул, что на его страну «никто не нападает» и ситуация находится «под контролем» после того, как в среду, 13 сентября, на территории Румынии снова нашли обломки дрона.

Об этом сообщает Digi 24.

«На нас никто не нападает, люди добрые. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума», — сказал Чолаку.

Он подчеркнул, что опасности нет, но «это нормально, что государство принимает определенные меры».

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«Это все случайность, были какие-то остатки беспилотников, которые пересекали Дунай, мы не говорим о нападении на Румынию. По всей области объявлено Ro-Alert, телефоны работают, везде есть покрытие, — добавил он.

Чолаку также подчеркнул, что в обломках дрона не было взрывчатки и ничего, что могло бы нанести вред гражданам.

Он заявил, что ситуация в районе границы с Украиной контролируемая.

Чолаку также добавил, что укрытия в селе Плауру, где также нашли обломки БПЛА, необходимы для того, «чтобы мир был безопасным».

«Те укрытия тоже сделали. Это действительно выглядит не эстетично, это было быстрое вмешательство, потому что люди не чувствовали себя в безопасности», — сказал он.

В среду, 18 сентября, в районе румынских сел Нуферу и Виктория обнаружили обломки БПЛА после атаки России на Одесскую область.

Сообщается, что в область вероятного падения обломков отправлен очередной вертолет ВВС Румынии со специализированной командой на борту для проведения предварительных исследований и взятия образцов для проведения экспертизы.

Ранее Румыния уже сообщала об обнаружении фрагментов беспилотника, похожего на те, которые использует Россия примерно в 2,5 км к юго-востоку от румынского населенного пункта Плауру, расположенного на берегу Дуная.

Это произошло после того, как в ночь на 4 сентября Россия массированно атаковала шахедами юг Украины.

По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО.

Об этом заявлял, в частности, представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Воздушные силы Украины сообщили, что ночью было сбито 23 из 32 шахедов, попадания зафиксированы в Одесской и Днепропетровской областях. Россия снова целилась по инфраструктуре Измаильского района Одесской области, который граничит с Румынией.

В Минобороны Румынии сначала «категорически опровергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения шахедов на территории Румынии.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Ангел Тилвер впервые признал, что части запущенного Россией по Украине дрона упали на территории его страны. В тот же день Бухарест начал расследование и сообщил об инциденте Североатлантическому альянсу. Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал падение обломков «серьезным нарушением суверенитета».

Страны-члены НАТО выразили «решительную солидарность» с Румынией, их заявление опубликовал посол Румынии при НАТО Дан Некулеску.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Альянс не видит никаких признаков преднамеренной атаки России на Румынию.