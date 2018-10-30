Падение крана на авианосец Адмирал Кузнецов: Россия заявила об отсутствии серьезных повреждений 

Российский авианосец Адмирал Кузнецов в результате инцидента с доком не получил повреждений, которые могут затянуть плановые ремонтные работы, заявили ТАСС в Объединенной судостроительной корпорации.

"Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то "жизненно важного" оборудования крейсера", - заявил агентству глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул плавучий док при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Во время инцидента на палубу упал башенный кран. Причиной затопления плавдока стали перебои в электроснабжении. В результате происшествия пострадали четверо работников. Позже стало известно, что в результате инцидента пропал старший механик смены.

Следственный комитет РФ возбудил дело по факту затопления плавдока. Дело возбудили по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, док затонул в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений.

Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов - крупнейший корабль Военно-морского флота России. Крейсер "прославился" после участия в военной операции в Сирии в конце 2016 года - начале 2017 года. За период пребывания у берегов Сирии авианесущий крейсер потерял по техническим причинам два истребителя.

По данным СМИ, позже все самолеты с борта авианосца были переброшены на сушу из-за неспособности взлететь с палубы корабля.