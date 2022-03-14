Беспилотник, упавший в Хорватии, был со взрывчаткой 14 марта, 09:36 Цей матеріал також доступний українською В Хорватии заявили, что беспилотник, который упал в пригороде Загреба, содержал взрывчатку (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

По информации властей Хорватии, военный беспилотник, который упал в пригороде Загреба, содержал следы взрывчатки.

Об этом заявил министр обороны Хорватии Марио Баножич, сообщает Associated Press.

«Были найдены следы взрывчатки и признаки того, что это не самолет-разведчик. Мы нашли части авиабомбы», — отметил он.

По словам хорватского министра, это дополнительно вызывает вопрос о том, принадлежал дрон России или Украине.

«Есть элементы, указывающие на то, что он мог появиться с обеих сторон», — сказал Баножич.

В ночь на 11 марта возле столицы Хорватии Загреба разбился летательный аппарат, который идентифицировали как советский разведывательный беспилотник Ту-141 Стриж. По некоторым данным, он был запущен из зоны российско-украинского вооруженного конфликта.

Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что беспилотник — не украинский, на нем были красные звезды.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.