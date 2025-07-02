После возвращения Дональда Трампа к власти США не ввели никаких новых и даже смягчили старые санкции против России , из-за чего Москва получила новые возможности для закупки чипов, дроновых технологий и военных компонентов, необходимых для ведения войны против Украины, говорится в материале NYT .

Отмечается, что это создало условия для появления новых фирм-прокладок, которые поставляют в Россию запрещенные компоненты — в частности компьютерные чипы и военную технику, которая при других условиях не попала бы в Кремль. Торговые и корпоративные записи подтверждают, что таким образом Россия получает критические ресурсы.

Аналитик Эдвард Фишман из Колумбийского университета объяснил, что подход Трампа к экономическому влиянию заключается в том, чтобы «создать давление, получить преимущество и заключить выгодную сделку.

«Но по какой-то причине в отношении России он не хочет иметь никакого рычага влияния на Путина», — отметил он.

По данным издания, в период с 2022 по 2024 год администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в среднем более 170 новых санкций ежемесячно, которые охватывали нефтяную промышленность, оружейное производство, технологии и финансовые учреждения. Всего было введено более 6200 ограничений. В конце своего срока Байден даже втрое усилил ежемесячные объемы санкций.

Однако последние исследования показывают, что результативность санкций снижается. New York Times обнаружила более 130 компаний в Китае и Гонконге, которые публично предлагают к продаже запрещенные компьютерные чипы для России. Ни одна из них не находится под санкциями.

Одна из таких компаний — HK GST Limited — предлагает чипы, которые используются в российских крылатых ракетах Х-101. Одна из таких ракет была недавно применена в Киеве. Компания зарегистрирована в Гонконге девять месяцев назад, а ее сайт создан в феврале. Расследование связывает ее с другими фирмами, в частности сингапурской ChipsX и китайской Carbon Fiber Global. Все эти компании появились в течение последних трех лет.

Данные свидетельствуют, что несколько компаний из этой сети уже нарушили экспортные правила США, поставляя запрещенные компоненты в Россию. В Carbon Fiber Global отрицали продажу таких товаров, но не ответили на вопрос о других участниках сети.

Экономистка Элина Рыбакова из Института международной экономики отметила, что для того, чтобы санкции действовали, нужно «постоянно бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте».

Она добавила, что без «непрерывного обслуживания» санкций Россия может закрепить схемы обхода, такие как HK GST Limited и ChipsX.

Ослабление санкций демонстрирует, что администрация Трампа не заинтересована в сдерживании России, даже несмотря на то, что боевые действия усиливаются.

В то же время администрация Трампа продолжает активно использовать санкции в других направлениях. За последние полгода было введено более 280 новых ограничений против Ирана, а также наказаны судьи Международного уголовного суда, расследующие военные преступления Израиля. Санкции также применяются против наркоторговцев и киберпреступников.

На фоне этого в апреле Минфин США отменил санкции против Карины Ротенберг, жены российского олигарха Бориса Ротенберга — близкого друга российского диктатора Владимира Путина. Она была среди первых россиян, на которых наложили санкции после вторжения. Ее удаление из санкционного списка не объяснили и упомянули лишь в конце технического бюллетеня.

В феврале Минюст США ликвидировал специальную группу KleptoCapture, которая с 2022 года выявляла и арестовывала активы российских олигархов по всему миру. Вместо этого была создана аналогичная группа, которая будет заниматься делами, связанными с ХАМАС.

Также Россию не включили в новый список торговых пошлин ко Дню освобождения, который охватил почти все другие страны. В 2024 году США импортировали из России товаров более чем на $3 млрд — больше, чем из Греции или Египта.

Аналитики отметили, что это «выглядит странно», ведь Трамп публично считает тарифы эффективным инструментом давления. Таким образом, администрация фактически демонстрирует готовность мириться с войной России против Украины.

«Раньше США лидировали по геополитическим причинам. Но это кардинально изменилось. Теперь Европа берет на себя ответственность», — заявил аналитик Максимилиан Гесс из Института внешней политики.

В Конгрессе США уже готовят новый законопроект о масштабных санкциях против России. Его авторами стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блументаль (демократ). Среди прочего, документ предусматривает 500% пошлины для стран, которые продолжают покупать российские энергоносители, включая Китай и Индию.

Хотя документ имеет двухпартийную поддержку, его критикуют за риски дестабилизации мировой торговли и возможный вред для европейских союзников.

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

5 июня автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия российского диктатора Владимира Путина.

7 июня Politico сообщало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

6 июня газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма значительно смягчить законопроект о санкциях против России.

WSJ отмечала, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией», писали журналисты.