Отсутствие новых санкций США позволяет России пополнять свой военный бюджет — NYT

2 июля, 13:18
Поделиться:
России удается пополнять военную казну из-за отсутствия новых санкций от США (Фото: REUTERS / Al Drago)

России удается пополнять военную казну из-за отсутствия новых санкций от США (Фото: REUTERS / Al Drago)

После возвращения Дональда Трампа к власти США не ввели никаких новых и даже смягчили старые санкции против России, из-за чего Москва получила новые возможности для закупки чипов, дроновых технологий и военных компонентов, необходимых для ведения войны против Украины, говорится в материале NYT.

Отмечается, что это создало условия для появления новых фирм-прокладок, которые поставляют в Россию запрещенные компоненты — в частности компьютерные чипы и военную технику, которая при других условиях не попала бы в Кремль. Торговые и корпоративные записи подтверждают, что таким образом Россия получает критические ресурсы.

Реклама

Аналитик Эдвард Фишман из Колумбийского университета объяснил, что подход Трампа к экономическому влиянию заключается в том, чтобы «создать давление, получить преимущество и заключить выгодную сделку.

«Но по какой-то причине в отношении России он не хочет иметь никакого рычага влияния на Путина», — отметил он.

Читайте также:
Белый дом подтвердил, что США остановили поставки некоторых видов оружия Украине

По данным издания, в период с 2022 по 2024 год администрация экс-президента США Джо Байдена вводила в среднем более 170 новых санкций ежемесячно, которые охватывали нефтяную промышленность, оружейное производство, технологии и финансовые учреждения. Всего было введено более 6200 ограничений. В конце своего срока Байден даже втрое усилил ежемесячные объемы санкций.

Однако последние исследования показывают, что результативность санкций снижается. New York Times обнаружила более 130 компаний в Китае и Гонконге, которые публично предлагают к продаже запрещенные компьютерные чипы для России. Ни одна из них не находится под санкциями.

Одна из таких компаний — HK GST Limited — предлагает чипы, которые используются в российских крылатых ракетах Х-101. Одна из таких ракет была недавно применена в Киеве. Компания зарегистрирована в Гонконге девять месяцев назад, а ее сайт создан в феврале. Расследование связывает ее с другими фирмами, в частности сингапурской ChipsX и китайской Carbon Fiber Global. Все эти компании появились в течение последних трех лет.

Данные свидетельствуют, что несколько компаний из этой сети уже нарушили экспортные правила США, поставляя запрещенные компоненты в Россию. В Carbon Fiber Global отрицали продажу таких товаров, но не ответили на вопрос о других участниках сети.

Экономистка Элина Рыбакова из Института международной экономики отметила, что для того, чтобы санкции действовали, нужно «постоянно бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте».

Читайте также:
Россия не справляется с производством боевых самолетов из-за санкций — ISW

Она добавила, что без «непрерывного обслуживания» санкций Россия может закрепить схемы обхода, такие как HK GST Limited и ChipsX.

Ослабление санкций демонстрирует, что администрация Трампа не заинтересована в сдерживании России, даже несмотря на то, что боевые действия усиливаются.

В то же время администрация Трампа продолжает активно использовать санкции в других направлениях. За последние полгода было введено более 280 новых ограничений против Ирана, а также наказаны судьи Международного уголовного суда, расследующие военные преступления Израиля. Санкции также применяются против наркоторговцев и киберпреступников.

На фоне этого в апреле Минфин США отменил санкции против Карины Ротенберг, жены российского олигарха Бориса Ротенберга — близкого друга российского диктатора Владимира Путина. Она была среди первых россиян, на которых наложили санкции после вторжения. Ее удаление из санкционного списка не объяснили и упомянули лишь в конце технического бюллетеня.

В феврале Минюст США ликвидировал специальную группу KleptoCapture, которая с 2022 года выявляла и арестовывала активы российских олигархов по всему миру. Вместо этого была создана аналогичная группа, которая будет заниматься делами, связанными с ХАМАС.

Также Россию не включили в новый список торговых пошлин ко Дню освобождения, который охватил почти все другие страны. В 2024 году США импортировали из России товаров более чем на $3 млрд — больше, чем из Греции или Египта.

Аналитики отметили, что это «выглядит странно», ведь Трамп публично считает тарифы эффективным инструментом давления. Таким образом, администрация фактически демонстрирует готовность мириться с войной России против Украины.

«Раньше США лидировали по геополитическим причинам. Но это кардинально изменилось. Теперь Европа берет на себя ответственность», — заявил аналитик Максимилиан Гесс из Института внешней политики.

В Конгрессе США уже готовят новый законопроект о масштабных санкциях против России. Его авторами стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец) и Ричард Блументаль (демократ). Среди прочего, документ предусматривает 500% пошлины для стран, которые продолжают покупать российские энергоносители, включая Китай и Индию.

Хотя документ имеет двухпартийную поддержку, его критикуют за риски дестабилизации мировой торговли и возможный вред для европейских союзников.

Читайте также:
Резкий разворот Трампа от Путина. Что за этим стоит

Законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

1 апреля издание The Washington Times сообщило, что в Сенат США внесен законопроект о новых санкционных мерах против России. Согласно документу, может быть введен 500% тариф на импорт товаров из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и другое сырье.

5 июня автор законопроекта, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат вскоре планирует принять закон о разрушительных санкциях против РФ, учитывая действия российского диктатора Владимира Путина.

7 июня Politico сообщало, что законопроект о новых санкциях США против России, вероятно, существенно смягчат перед тем, как его примут.

6 июня газета The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма значительно смягчить законопроект о санкциях против России.

WSJ отмечала, что законопроект, поддержанный более чем 80 сенаторами, предлагает ввести санкции в отношении ключевых российских чиновников и секторов, а также штрафы для стран, которые ведут бизнес с Москвой. Однако американский президент опасается, что это может нанести ущерб его цели «возрождения отношений между США и Россией», писали журналисты.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Санкции против России Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X