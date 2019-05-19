Отстраивали страну на субботниках. Посол Норвегии — о секретах счастья своих сограждан 19 мая, 08:16 823 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад Александр Медведев / НВ

Посол Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестад в интервью журналу НВ рассказал о том, на чем базируется знаменитое норвежское счастье.

Несколько лет назад Норвегия стала лидером рейтинга самых счастливых стран мира и с тех пор прочно обосновалась в верхних рядах этого списка.

Суть норвежского счастья дипломат объясняет через ценности общества — равноправие и равномерное распределение ресурсов.

«У нас довольно эгалитарное общество. Нет огромной разницы между элитой и простыми людьми, — поясняет Хорпестад. — Норвегия исторически была бедной страной, мы были в унии с Датским королевством, потом со Шведским, а вот норвежской знати всегда было немного».

Хорпестад рассказывает, что после Второй мировой войны его страна была очень слабой, и тогда многим стало понятно, что отстроить ее помогут только демократия и общее равное участие. Так появилась идея, чем‑то похожая на советские субботники, только выходили на них норвежцы абсолютно добровольно, с тем чтобы вместе поднимать страну.

«С тех пор для многих норвежцев удовольствие в их выходной день помочь кому‑то что‑то построить или отремонтировать», — рассказывает дипломат.

Продолжая тему норвежского счастья, он говорит об особой любви к природе.

«Связь с природой у нас особая. В Норвегии очень развит внутренний туризм, мы все катаемся на лыжах, поднимаемся в горы или гуляем по лесам. Каждый норвежец стремится иметь дачный домик в красивом месте и проводить там отпуска и уик-энды», — делится с НВ посол Норвегии.

Хорпестад с удовольствием расписывает, как после рабочей недели среднестатистический норвежец приходит домой, зажигает огонь в камине, свечи и наслаждается семейным уютом.

«Вот тут, кстати, и климат помогает нам быть счастливее. Ведь долгие зимы мы проводим дома, с близкими людьми или друзьями», — заключает он.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 17 от 16 мая 2019 года.