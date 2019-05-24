Виктор Пинзеник
Идем к полному народовластию?
Андрей Смирнов
Зеленский хочет быть в каждом смартфоне
Виталий Сыч
Жестко зашел. Что я думаю о первых указах Зеленского
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Британский премьер Тереза Мэй не смогла сдержать слез во время объявления о своей отставке — видео

Сегодня, 13:10
194
Цей матеріал також доступний українською
Британский премьер Тереза Мэй не смогла сдержать слез во время объявления о своей отставке — видео - фото

REUTERS/Toby Melville

Мэй выразила сожаление, что не смогла довести процедуру брексита до конца

В пятницу, 24 мая, премьер Министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

При этом во время своей прощальной речи глава Консервативной партии не смогла сдержать слез.

Объявляя о своем уходе, Мэй выразила сожаление в связи с тем, что не довела процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до конца, оставив эту задачу своему приемнику.

«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», — сказала она, не справляясь с эмоциями, после чего развернулась и вернулась в резиденцию главы правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке.

Теги:   Эмоции Видео Отставка Тереза Мэй Великобритания

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 10:46

img
Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку
Политика

Вчера, 23:17

img
В Администрации президента заявили, что подадут электронные декларации
Политика

Сегодня, 11:46

img
Партия Вакарчука обнародовала требования к своим будущим нардепам

Выбор редакции

События

Вчера, 14:19

img
Анализ проблемы. Для чего в Украине будут вести учет ДТП
События

Вчера, 21:08

img
Гарантии и ответственность. В Украине ужесточили требования для туроператоров — подробности
Геополитика

Сегодня, 09:46

img
Совет Европы. Как Украина представляет себя на международной арене при Зеленском — в двух абзацах

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться