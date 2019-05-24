Британский премьер Тереза Мэй не смогла сдержать слез во время объявления о своей отставке — видео Сегодня, 13:10 194 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Мэй выразила сожаление, что не смогла довести процедуру брексита до конца REUTERS/Toby Melville

В пятницу, 24 мая, премьер Министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

При этом во время своей прощальной речи глава Консервативной партии не смогла сдержать слез.

Объявляя о своем уходе, Мэй выразила сожаление в связи с тем, что не довела процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до конца, оставив эту задачу своему приемнику.

«Для меня было честью служить стране, которую я люблю», — сказала она, не справляясь с эмоциями, после чего развернулась и вернулась в резиденцию главы правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке.