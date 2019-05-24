Британский премьер Тереза Мэй не смогла сдержать слез во время объявления о своей отставке — видео
В пятницу, 24 мая, премьер Министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении
покинуть занимаемую должность.
При этом во время
своей прощальной речи глава Консервативной партии не смогла сдержать слез.
Объявляя о своем
уходе, Мэй выразила сожаление в связи с тем, что не довела процедуру выхода
Великобритании из Евросоюза до конца, оставив эту задачу своему приемнику.
«Для меня было честью служить стране, которую
я люблю», — сказала она, не справляясь с эмоциями, после чего развернулась и вернулась
в резиденцию главы правительства.
Ранее сообщалось,
что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке.