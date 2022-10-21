Полный провал. Кто заменит Лиз Трасс на посту премьера Британии 21 октября, 14:04 Сюжет Прогнозы букмекеров о следующем лидере консервативной партии Великобритании (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Премьер Великобритании Лиз Трасс объявила, что уходит в отставку после рекордно коротких в британской истории 45 дней на посту. Еще 12 октября она заявляла, что «твердо намерена» посетить Украину, однако так и не успела этого сделать.

После отставки Трасс британская консервативная партия должна будет выбрать уже третьего премьер-министра в этом году, пишет The Economist.

« Дурацкий риск» и потеря поддержки консерваторов

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За короткое время своего пребывания в должности Трасс успела подорвать репутацию Британии в отношении финансового доверия раздутым бюджетом, который привел к рекордному падению фунта стерлингов, скачку доходности по облигациям и экстренному вмешательству со стороны Банка Англии. Один из рыночных стратегов назвал надбавку, которую внезапно начали взимать инвесторы с британского госдолга «дурацким риском».

После этого она уволила своего министра финансов Кваси Квартенга, а значительная часть его пакета не компенсированных налоговых льгот была отменена. Сменивший его Джереми Хант готовит болезненные меры, чтобы заполнить оставшуюся часть финансовой дыры.

Еще двумя причинами ухода Трасс в отставку Economist называет увольнение 19 октября Суэллы Брейверман — жесткого министра внутренних дел в кабинете Трасс и хаотичное голосование по гидроразрыву пласта в Палате общин в тот же вечер, которое продемонстрировало, что она потеряла контроль над своей партией. К этому времени ее отставки хотели уже больше половины консерваторов.

«Ручеек призывов к ней уйти в отставку превратился в поток; Трасс уволилась до того, как это стало наводнением», — отмечает The Economist.

Отставка Трасс и призыв лейбористов к новым выборам

Издание пишет, что заявление об отставке Трасс произнесла веселым тоном, она не попыталась объяснить британцам хаос последнего месяца или извиниться за него.

«Мы изложили концепцию быстрорастущей экономики с низкими налогами, которая воспользуется преимуществами свободы Brexit. Однако я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, для которого я была избрана Консервативной партией», — сказала Трасс в заявлении на Даунинг-стрит в обеденный перерыв. О своей отставке она уже сообщила королю.

Партия тори должна провести ускоренный конкурс на должность премьер-министра до конца следующей недели. Это будет пятый премьер консерваторов с 2010 года и третий за 2020 год.

На следующих парламентских выборах, которые должны состояться в январе 2025 года, тори могут уступить лейбористам, опережающим их сейчас примерно на 30 пунктов. Лидер лейбористов Кир Стармер заявлял, что время для выборов уже пришло.

«Тори не могут ответить на свои последние беспорядки, просто щелкнув пальцами и перетасовав людей наверху без согласия британского народа», — подчеркивал он.

Отставка Трасс значительно не повлияла на финансовые рынки, так как предполагается, что ее уход не вызовет значительных изменений в британской финансовой политике. Трасс заявила, что быстрый конкурс «гарантирует, что мы будем продолжать выполнять наши финансовые планы». Все еще ожидается, что Джереми Хант представит свой среднесрочный бюджетный план 31 октября. Он заявил, что не будет претендовать на пост премьера, и это может позволить ему сохранить должность министра финансов. Но даже если он будет уволен, на финансовых рынках появилась уверенность, что бюджет будет сбалансирован.

Кто станет новым премьером

Одним из лидирующих претендентов на должность премьера является бывший министр Риши Сунак. Во время летнего конкурса на должность премьера его поддержка была высока, но он уступил Трасс. За последние несколько недель его репутация укрепилась, так как во время летней кампании он предупреждал, что планы Трасс по необоснованному снижению налогов вызовут обвал фунта стерлингов и стремительный рост стоимости ипотечных кредитов.

Еще одна претендентка на пост премьера — Пенни Мордонт — лидер палаты общин, которая во время предыдущего конкурса на должность премьера заняла третье место, отстав от Трасс лишь на восемь голосов.

Бывшая глава министерства внутренних дел в кабинете Трасс Суэлла Брейверман также может претендовать на премьерский пост, ее кандидатуру поддерживают правые евроскептики.

Кроме того, сторонники Бориса Джонсона, который после отставки отправился отдыхать на Карибы, предполагают, что он может занять пост премьера повторно. Издание The Telegraph уже сообщило, что Джонсон возвращается из отпуска, чтобы принять участие в конкурсе.

Во время конкурса возможен вариант, при котором депутаты сократят количество претендентов, а один из финального дуэта согласится выбыть.

«Однако кто бы ни победил, он столкнется с теми же проблемами ограниченных финансов и почти неуправляемой партией. Правильно, что Трасс ушла. Она претендует на звание наименее успешного премьер-министра в британской истории. Но страна остается во власти внутренних махинаций Консервативной партии», — подытоживает The Economist.