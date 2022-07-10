Бывшие министры. В Британии появились два новых кандидата на должность премьера 10 июля, 04:54 Саджид Джавид и Джереми Хант (Фото:REUTERS/Peter Nicholls/File Photo; REUTERS/Henry Nicholls/File Photo)

Бывший глава МИД Британии Джереми Хант и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид заявили о планах выдвинуть свои кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Об этом сообщает Telegraph.



Хант заявил, что он единственный «большой кандидат», не работавший в правительстве Бориса Джонсона.

В свою очередь Джавид заявил, что в последнее время консерваторы «сбились с пути».

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«Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного сего. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы действительно сделают для них», — заявил экс-министр.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что может баллотироваться на должность премьера после отставки Бориса Джонсона.

Джонсон, активно поддерживавший Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться в должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его в должности.

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Скандал вспыхнул после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что много выпил и поставил себя и других в неудобное положение.

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в частности, о его ненадлежащем поведении в отношении двух депутатов-консерваторов. Сам он эти обвинения возражал.

Незадолго до отставки двух министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес извинения.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовало 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

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