«К освобождению Крыма». Что означает приказ о деоккупации юга Украины и почему это приоритетное направление — интервью с экспертом

11 июля, 20:13
Эксклюзив НВ
Танк ВСУ во время боев (Фото:Генштаб)

Танк ВСУ во время боев (Фото:Генштаб)

Автор: Павел Новиков

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ рассказал, почему приказ президента Украины о деоккупации юга является приоритетным направлением и как он повлияет на все планы оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/Xt8Drz9cpTY

— Начнем с этого громкого заявления о том, что отдан приказ о деоккупации южных прибрежных районов, для этого собираются миллионные боевые силы. Не рановато ли и как гражданским оценивать эту информацию? Мы понимаем, что подготовка к освобождению украинских территорий, наверное, никогда и не прекращалась. Но то, что сейчас это появилось в публичной плоскости, что это значит?

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— Это должно означать, что мы все же готовимся к проведению таких мероприятий, и уже неоднократно обсуждали в рамках этой программы то, что для нас юг [Украина] — чрезвычайно важный регион, который позволит нам выполнить стратегические задачи по освобождению нашей территории и по отражению агрессии как таковой, причем вплоть до освобождения Крыма. Поэтому ничего удивительного нет, что юг на сегодняшний день определен как приоритетное направление нашего наступления, и подготовка по его освобождению не может быть скрытой, она уже переходит в открытую и практическую плоскость.

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— Но миллионное войско, мобилизовать и удержать миллионный контингент — это недешевая, а главное, очень непростая операция, это непростой проект.

— Разумеется, это непростой проект, речь идет о дополнительном привлечении наших ресурсов, которые будут разворачиваться на этом направлении. Речь идет о призыве дополнительных контингентов наших призывников. Поэтому да, этот вопрос очень сложный, это вопрос не недель, а месяцев, я бы сказал. В частности, это посыл к нашему обществу, что мы должны готовиться к серьезным боевым действиям. Я бы добавил сюда и сообщения нашего министра Верещук об эвакуации мирного населения из Херсонской области. Это все шаги одного крупного плана по освобождению нашей земли, но мы должны готовиться к серьезным испытаниям, которые нам предстоят впереди.

— То, что позволит наверняка эффективнее делать кампанию по освобождению украинских территорий, я сейчас об уничтоженных уже более 20 объектах, сегодня к утру насчитал уже 22 объекта, высокоточными украинскими снарядами, партнерскими. Насколько они сдерживают врага и позволяют нам? Там уже была и Херсонская область, и Донецкая, Луганская, и Луганск. Что это значит для нас?

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Теги:   Россия Юг Украины Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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