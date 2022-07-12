«Поймать практически невозможно». Мобильность HIMARS позволяет отрезать тыл и снабжение россиян — интервью с аналитиком CIT 12 июля, 21:11 Эксклюзив НВ Взрывы на складе боеприпасов оккупантов в Новой Каховке (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Кирилл Михайлов, исследователь Conflict Intelligence Team, рассказал Радио НВ, что мобильность и скорость передвижения HIMARS позволяют активно отрезать поставки россиян, как в Новой Каховке накануне.

— Мой первый вопрос будет касаться контрнаступления на Херсонщину. Сейчас очень много заявлений звучит от чиновников. Во-первых, министр обороны Алексей Резников сказал, что Владимир Зеленский отдал приказ готовить контрнаступление на Херсонщину. Перед этим Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, а перед этим Юрий Соболевский, заместитель главы херсонского облсовета, обращались к жителям Херсонщины и говорили: или уезжайте, или если вы остаетесь, то позаботьтесь об укрытиях, еде и воде, потому что будут бои, будут освобождать Херсонщину. Я до сих пор не могу понять, это такие намерения, фигура языка, или вы видите уже какие-то реальные шаги, что украинская армия начнет освобождать Херсонскую область?

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— То, что наступление на Херсонщине должно произойти, или на Запорожье, это уже ни для кого не секрет, потому что это наиболее очевидная и наиболее благоприятная территория для контрнаступления. Во-первых, она обладает большим экономическим весом, потому что не столь разрушена, как Донбасс в результате российского наступления. Во-вторых, на той территории рельеф не способствует обороне, потому что там недостаточно укрытий, это дает возможность более эффективно отражать российские войска. В-третьих, там есть определенные проблемы с логистикой, больше, чем на Донбассе. Если на Донбасс можно завозить поставки непосредственно через границу, то в Херсонскую есть только три пути, это три моста, два из них в Херсоне и один через Каховскую ГЭС. Если говорить о подготовке к этому наступлению, то мы видим, что сейчас на этом направлении заработали HIMARS. До недавнего времени мы видели работу HIMARS только на донбасском и запорожском направлении, а сейчас, как мы понимаем, часть из восьми или девяти установок, которые есть у Украины, перебросили на херсонское направление. Мы видели удары в Чернобаевке, Новой Каховке. Это происходило не однократно. И мы видели фотографии некоторых обломков HIMARS, поражающие элементы этой ракеты очень отличаются от советских ракет, поэтому ее очень легко опознать.

— В Новой Каховке, вчера мы видели это видео, пылало, были огромные взрывы. Я так понимаю, что это склады с боеприпасами в Херсонской области или какая-то военная российская инфраструктура.

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